Weil am Rhein: Die Freiheit muss verteidigt werden

Rebekka Steimle sagt auf die Frage, warum sie da ist: „Es ist einfach ein Signal, dass es viele Menschen gibt, die diesen Ansatz richtig finden und auch sagen, das ist auch meine Meinung. Und in diese Richtung möchten wir auch gehen, auch wenn wir noch nicht für alles eine Lösung haben.“

Es sei wichtig, Fragen zu stellen und sich dann auch damit auseinanderzusetzen und nicht zu denken, es werde auch schon von alleine werden, das werde es nicht. Sie hofft darauf, dass sich durch solche Kundgebungen etwas ändert. Privat tue sie auch etwas, sie entscheide zwar in der Situation, findet aber grundsätzlich, dass es wichtig ist, Behauptungen, die nicht stimmen, mit Fakten zu entgegnen.

Auch Martin und Maja Haas sind an der Kundgebung, er ist durch seine Frau da, die in dem Bündnis mitarbeitet. Für geht es um die Grundwerte: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sie kommt nicht von selber“. Den Schluss macht wieder Volker Hentschel. Demokratie lebe vom Zuhören und vom Gespräch, nur so bleibe sie lebendig, sagt er. „Bemühen wir uns weiterhin, gute Zuhörer zu sein“. Diese Aktion am Samstag sehen sie als Organisatoren nur als ersten Schritt und wünschen sich, dass aus dem Bündnis noch etwas entsteht, was das demokratisches Miteinander in Weil stärkt. Das nächste Treffen des Bündnisses findet am Dienstag, 21. Mai, um 19 Uhr in der Riedlistraße im Stadtteilzentrum statt.