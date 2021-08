Weil am Rhein Die Gemeinschaft bestärken

So sei beim YSummer für jeden etwas dabei – und auch die Ehrenamtlichen und ihre verschiedenen Gaben wurden berücksichtigt. Dieses Jahr haben die Verantwortlichen der YChurch das Programm außerdem mehr beworben, unter anderem im Gemeindebrief.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. „Wir wollen es möglichst niederschwellig halten“, sagt Husser. Allerdings sind die entsprechenden Hygiene-Regeln zu beachten – aktuell setzt die YChurch auf die 3G-Regel, Teilnehmer müssen als geimpft, genesen oder getestet sein. Infos werden jeweils vor dem Programmpunkt auf der Homepage zu finden sein.

Das YSummer-Programm

Offizieller Start ins Programm ist dann am Samstag, 7. August, mit einer eineinhalbstündigen Fahrradtour durch die Region. Ein Alltagsrad genügt. Am selben Tag werden Spiel und Spaß für die ganze Familie geboten. Neben dem Spielangebot haben die Eltern die Chance, sich kennenzulernen und auszutauschen.

Textilien batiken – vom T-Shirt bis zum Jutebeutel – können Interessierte am Mittwoch, 11. August. Ein Männerabend mit Grillen am Lagerfeuer steht am Freitag, 13. August, an. Am Dienstag, 17. August, wird die Johanneskirche zum „Escape Room“. Bei der „Ladies Night“ mit einer Atmosphäre voll Entspannung, Inspiration und guter Laune am Donnerstag, 19. August, sind Frauen und Mädchen unter sich.

Ein Abend voller Lobpreis steht am Mittwoch, 25. August an. „Wir wollen durch Musik und Gesang einen Zugang zu Gott finden“, heißt es. Die „Nerf-Action“ ist für Freitag, 27. August, geplant. „Kirche will Heimat sein. Heimat bedeutet Freude und Spaß. Spaß werden wir auf jeden Fall hier haben“, so die Ankündigung. Die Sportart „Jugger“, die Elemente des Mannschaftssports mit Fechten und Ringen verbindet, kann am Donnerstag, 2. September, ausprobiert werden.

Am Freitag, 3. November, verwandelt sich die Kirche in ein Kino. Eine Sonnenuntergangswanderung folgt am Donnerstag, 9. September. Die Wanderung erfordert laut Ankündigung eine gute Kondition. Mit einem Fundraising-Sommerkonzert am Samstag, 11. September, sollen der Sommer und die Ferien verabschiedet werden.

YFocus-Gottesdienste werden an den Sonntagen 1., 15. und 29. August sowie 12. September gefeiert. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

Das detaillierte Programm ist unter www.ychurch.de/weil­amrhein zu finden. Alle Angebote finden in oder um die Weiler YChurch statt, Schillerstraße 11. Es ist keine Anmeldung nötig. Vor dem jeweiligen Termin sollten sich die Teilnehmer auf der Homepage über die aktuellen Hygienemaßnahmen informieren. Bei Fragen steht Kathrin Husser, E-Mail kathrin.husser@cvjmbaden.de, zur Verfügung. Die Angebote sind alle kostenfrei, Spenden sind willkommen.