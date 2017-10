Weil am Rhein Die Grünen laden zur offenen Gesprächsrunde

Weil am Rhein. Bündnis 90/Die Grünen laden zu einer offenen Runde in das Restaurant „Axion“ in Haltingen am Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr ein. Es ist ein Stammtisch oder offene Gesprächsrunde ohne festen Themenschwerpunkt. Die Stadträte berichten nach Bedarf aus ihrer Arbeit im Gemeinderat, stehen aber auch zu anderen Fragen und Themen für eine Diskussion zur Verfügung.

Die Grünen wollen mit dieser offenen Gesprächsrunde allen Interessenten Gelegenheit bieten, sich politisch einzubringen und Anregungen zu benennen, ohne sich parteipolitisch binden zu müssen, sagt Vorsitzender Thomas Bayer.