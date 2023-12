Weil am Rhein: Die Hauptstraße soll schöner werden

Bauliche Veränderungen gewünscht

Wie das Büro Firu aus Kaiserslautern mitteilt, haben mehr als 400 Bürger mitgemacht. Drei von vier Teilnehmern sehen bauliche Änderungen in der Hauptstraße als erforderlich an. Festgehalten wird auch, dass mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer offen für alternative Parkmöglichkeiten außerhalb der Hauptstraße sind. So können sich die meisten Befragten einen Park-&-Ride-Parkplatz mit Anbindung an die Tram als Alternative vorstellen. Etwa ein Viertel gab an, keinen Parkplatz zu benötigen.

Radstreifen neben der Fahrbahn

Die Mehrheit sprach sich zudem dafür aus, den Radverkehr auf einem eigenen Radstreifen neben der Fahrbahn zu führen. Im Bereich des Schlaufenkreisels halten viele eine bessere Querung für den Fuß- und Radverkehr für besonders wichtig. Zudem wünschten sich viele, dass sich die einzelnen Verkehrsmittel beim Ausbau der Tram so wenig wie möglich behindern, um Staus zu vermeiden.