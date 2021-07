Weil am Rhein Die „Herbstzeitlosen“ sind wieder da

Außerdem ist eine Besichtigung des Basler Münsters geplant. Eine Fahrt ins Gloria-Theater in Bad Säckingen ins Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ steht am 17. Oktober an. Ebenfalls im Oktober oder November folgt ein Karpfenessen.

Des Weiteren werden viele Vorträge angeboten, zum Beispiel mit dem Titel „Fit im Kopf“. „Es geht darum, die Gehirnzellen zu aktivieren“, erklärt Lefferts, und das auf spielerische Weise. Aber auch die körperliche Bewegung werde thematisiert.

Des Weiteren würde die Gruppe gerne wieder einen Ausflug zum Gengenbacher Adventskalender unternehmen. Traditionell zum „Herbstzeitlosen“-Programm gehören die Weihnachtsfeier und der Neujahrsempfang. Bei letzterem wird stets die „Herbstzeitlosen-Schleife“ verliehen. „Das ist immer ein Highlight.“ Musiker Martin Glönkler sorgt für die Umrahmung.

Schon mit kleineren Ausflügen begonnen

Die Organisatorin hat den Fokus erst einmal auf Angebote gelegt, die sie selbst planen kann, erklärt sie. „Was vor der Haustür ist, ist auch schön.“ Bezüglich der ausgefallenen Programmpunkte werde sie sehen, was sich noch nachholen lässt. „Jedenfalls ist das ,Hurra, wir sind wieder da’ auch ein ,Gott sei Dank“, meint sie. „Ich hoffe, dass wir wieder etwas machen können.“ Man werde sich daran orientieren, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln. Froh stimmt Lefferts allerdings, dass die „Herbstzeitlosen“, die geimpft werden wollten, bereits über den vollen Impfschutz verfügen.

Die ersten Ausflugsfahrten haben kürzlich auch schon stattgefunden, es ging nach Überlingen zur Landesgartenschau (wir berichteten) und an den Kaiserstuhl. Für Samstag, 24. Juli, ist eine Tour durch den Landschaftspark Wiese mit Ranger Yannick Bucher anvisiert. „25 Personen können teilnehmen, es sind noch elf Plätze frei“, berichtet Lefferts. Wer teilnehmen will, kann sich direkt bei der VHS unter Tel. 07621/704413 oder unter www.vhs-weil-am-rhein.de anmelden. Treffpunkt ist um 16 Uhr am LGS-Gelände, die Teilnahme kostet sieben Euro. Die Tour dauert rund zwei Stunden, also sollten die Teilnehmer über etwas Ausdauer verfügen. Danach gehen die „Herbstzeitlosen“ eine Kleinigkeit essen, kündigt die Organisatorin an.

Voll des Lobes ist sie über die Anpassungsfähigkeit ihrer „Herbstzeitlosen“: „Sie sind diszipliniert und helfen sich gegenseitig. Maske tragen, sich anstellen und regelmäßiges Desinfizieren sind kein Problem.“ Viele hätten sich lange nicht mehr gesehen und sich nun riesig gefreut, dass es wieder los ging. „Sie sind sehr dankbar.“

Apropos Dank: „Ohne mein Team läuft gar nichts“, betont Lefferts. Dieses habe sich mittlerweile etwas verjüngt, weil manche aussteigen. „Auf jeden Fall bin ich sehr motiviert“, sagt die Organisatorin. „Auch in der Zeit, als nichts stattfinden konnte, war mir nicht langweilig. Und der Kontakt war immer da.“ Nun hoffe sie darauf, dass die Lebensfreude zurückkehrt.