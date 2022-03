Weil am Rhein Die Jugend fördern

„Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung. Dank Energiedienst können wir unsere Angebote besonders für Jugendliche ausbauen und noch attraktiver gestalten. Eine langfristige Förderung hilft uns, nachhaltig und zukunftsorientiert zu agiere“, sagt Vorsitzende Katarzyna Jakob. „Wir möchten den jungen Menschen Volleyball näherbringen sowie alles Notwendige dazu und darüber hinaus vermitteln, ihnen mehr Verantwortung zutrauen und sie besser in das Vereinsleben einbinden.“

Seit Gründung des VC im Jahr 1972 sei die Jungendförderung ein wichtiger Eckpfeiler. Zum Auftakt des 50-jährigen Vereinsbestehens findet dazu am 16. März ab 15 Uhr in der Markgrafenhalle in Weil am Rhein ein einmaliges Training für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 13 Jahren statt. Es wird von den Spielerinnen des ASPTT Mulhouse und deren Trainerteam geleitet. Sie sind die französischen Meisterinnen 2021 und haben unter anderem die beiden Deutschen Nationalspielerinnen Kimberly Drewniok und Pia Kästner unter Vertrag. Am Training werden junge Spieler aus Vereinen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz teilnehmen. Wer Lust auf Volleyball hat, kann sich per E-Mail an info@vcweil.de melden. Weitere Infos gibt es unter www.vcweil.de oder auf Instagram (vcweil).