Weil am Rhein Die Kirche der Zukunft gestalten

Renovierung und neue Aktionen

Der Einbau der neuen Ton-und Lichttechnik in St. Peter und Paul ist derweil in vollem Gang. In St. Maria fehlt ein entscheidendes Teil für den Glockenschlag, das immer noch nicht geliefert wurde. Im Glockenturm soll in Zusammenarbeit mit dem „Nabu“ Platz für Falkennester geschaffen werden. Für die Küche im großen Saal in Guter Hirte sind umfangreiche Renovierungen nötig, wobei die Preise für Material gestiegen sind. Der Antrag für die Genehmigung liegt beim Ordinariat. Die im Rahmen der Umsatzsteuerreform gestartete Aktion „Sparbücher zu Sonderkonten“ ist fast abgeschlossen. Die letzte Umwandlung soll bald stattfinden.