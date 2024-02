Weil am Rhein-OB-Wahl: Die Leute an einen Tisch bringen

Über Sauberkeit und Lärm wird viel gesprochen. Beim Frauen- und Mädchentreff in Friedlingen hätten sich die Teilnehmerinnen zuletzt bitter beschwert über das Müllproblem in dem Weiler Stadtteil. Ihre Antwort: Mehr und größere Mülleimer, Verstöße ahnden und strafen sowie eine öffentliche Kampagne, die an die Eigenverantwortung der Einwohner appelliert.

Händler, Vereine und Bürger mit einbeziehen

Gestalten: Wirtschaftliche Entwicklung und Innenstadtentwicklung gehören zusammen, sagt Ateia. Mit den Händlern will sie ins Gespräch gehen und einen „runden Tisch“ zusammenrufen. „Es wäre toll, wenn eine städtische Wirtschaftsförderung die Kapazitäten dafür hätte“. Was die künftige Energieversorgung in Weil am Rhein betrifft, richtet sie den Blick auf eine Zusammenarbeit mit der Schweiz und Frankreich, gerade auch im industriellen Bereich. „Wir müssen digitaler werden“, heißt ihr Anspruch an die öffentliche Verwaltung – damit Bürger ihre Angelegenheiten von zu Hause aus regeln können.

Was können Vereine abdecken?

Im Hinblick auf den kommenden Anspruch auf längere Betreuung für Grundschulkinder hat sie alle Sportvereine angeschrieben mit der Frage, was diese abdecken könnten. Den Fachkräftemangel hat sie im Auge. Ohne Personal sei alles nichts. Unterstützt wird sie zur Zeit von einem Wahlkampfmanager und von den Grünen, weitere Bündnisse würden noch geschmiedet. Seit rund einer Woche widmet sie sich ihrem Wahlkampf in Vollzeit. Von ihrem Beruf, der Leitung eines Abgeordnetenbüros, hat die Mutter zweier Töchter (vier und sieben Jahre alt), eine Auszeit genommen. „In den nächsten Wochen werde ich mich auf den Haustürwahlkampf konzentrieren“, kündigt sie an.

Ein Quartierstreff für jeden Stadtteil

In acht Jahren: Ateias Vision ist, dass die Hauptstraße eine wunderschöne Einkaufsstraße mit vielen Läden und gastronomischen Angeboten ist. Dass Weil – mit Blick auf stark versiegelte Flächen – klimaresilienter ist. Vereine und Feuerwehr haben keine Nachwuchssorgen mehr, Nahversorgung ist auf kurzen Wegen möglich. Dafür gehört, dass jeder Stadtteil einen Quartierstreff hat.

In eigenen Worten

Das bin ich:

„Dinge umsetzen ist mir ganz wichtig. Ich plane gern, bin relativ ungeduldig und kommuniziere sehr gern mit Menschen. Mein Ziel ist, verschiedene Perspektiven zusammenzuführen und Prozesse zu optimieren. Dafür sollten sich viele hinter einem Ziel versammeln, denn: Wenn Du weit gehen willst, dann geh’ zusammen.“

Das zeichnet mich aus:

„Aus meiner vielfältigen Lebens- und Berufserfahrung habe ich immer viel mitgenommen: zum Beispiel die Gestaltung einer Arbeitskultur mit verschiedenen Partnern.“

Dafür brenne ich

(lacht): „Für Prozessoptimierung. Im Grundsatz ist mir Gerechtigkeit sehr wichtig. Und ich brenne für eine Stadt, in der alle gerne leben.“