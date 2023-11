Weil am Rhein: Die Listen füllen steht im Vordergrund

CDU

Das Thema Kommunalwahl nehme im Stadtverband der CDU aktuell sehr großen Raum ein, berichtet Vorsitzender Günter Dußmann. Auf der Agenda stehen etwa die Nominierungsversammlung, Wahlkampfprospekte und die Wahlkampfthemen. Die Hauptaufgabe sei aber, geeignete Bewerber zu finden, betont er. So mancher beschwere sich über die Politik, habe aber selbst keine Zeit, sich zu engagieren. „Das war aber schon immer so“, sagt er. Allerdings seien die Leute eingespannter als früher.

Der CDU sei an einer ausgewogenen Liste mit weiblichen und männlichen Kandidaten gelegen. „Jeder hat seine Kernkompetenz“, ist der Vorsitzende überzeugt. Man müsse kein Spezialist sein, sondern ein gesundes Maß an Menschen- und Sachverstand mitbringen, das Herz am richtigen Fleck haben und teamfähig sein.

SPD

Stefan Reinelt, der dem SPD-Ortsverein Weil am Rhein und Haltingen mit Markus Langhans vorsteht, denkt bei der Vorbereitung in Blöcken. Einer betreffe das Organisatorische, wie die Aufgabenverteilung, Flyer, Plakate, Budgetplanung, Info-Stände und andere Veranstaltungen. Ein großer Block sei die Kandidatensuche: „Wir haben den Anspruch, eine gewisse Bandbreite zu bieten.“ Der Vorsitzende ist zuversichtlich. Die SPD habe relativ viele junge Leute gefunden. „Es ist aber noch nicht alles in trockenen Tüchern“, stellt er klar. Die Liste sei noch nicht komplett.

Des Weiteren gelte es, Themenschwerpunkte zu setzen und die Kernthemen zu verdeutlichen. Reinelt spricht von einer Fortsetzung der Arbeit in der laufenden Legislaturperiode. Die Partei wolle sich auch zu Themen positionieren – wie etwa der Tramverlängerung.

FDP

Bei der Landtags- und Bundestagswahl habe sich das Wahlkampfteam sehr bewährt, meint Taylan Kahraman, Vorsitzender des FDP-Ortsverbands. „Dieses werden wir wieder gründen, um den Wahlkampf strategisch führen zu können.“ Er erhofft sich, die drei Sitze im Gemeinderat auf vier oder fünf steigern zu können.

Die Kandidatensuche läuft: „Ähnlich wie beim Vorstand möchte ich junge Menschen ermutigen, an der Gestaltung ihrer Stadt teilzunehmen“, sagt der Vorsitzende. Das sei auch für kommende Wahlen nachhaltiger. „Für diese Transformation sind die erfahrenen Mitglieder trotzdem unverzichtbar.“ Dank dem Bündnis mit den Freien Bürgern habe die FDP die Liste bisher immer „voll bekommen“. Um darauf aufgenommen zu werden, sei die Mitgliedschaft in der FDP nicht zwingend notwendig.