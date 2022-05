Weil am Rhein Die Musiker haben viel vor

Von Anita Indri-Werner

Weil am Rhein. Vier Konzerte haben sich die Musiker für dieses Jahr bereits im Terminplan notiert: Am 16. Juni wird der Musikverein Haltingen beim Kreistrachtenfest auf dem Altweiler Lindenplatz zu hören sein. Am 18. September wird auf dem Haltinger Winzerfest aufgespielt. Und für das Jahresende sind zwei weitere Konzerte – am 13. November wird anlässlich des Volkstrauertags in der evangelischen Kirche in Haltingen und am 10. Dezember in der Haltinger Festhalle das Jahreskonzert gespielt – vorgesehen.