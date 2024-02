Weil am Rhein: Die Nachfolger stehen fest

Leitung Stadtwerke

Seit fast 20 Jahren ist Markus Indlekofer in Weil am Rhein zuhause. Als Diplom-Verwaltungswirt kam er am 1. Oktober 2006 nach seinem Studium in Kehl in die Stadtkämmerei. Dort verantwortete der heute 43-Jährige als so genannter SAP-Poweruser den Prozess der SAP-Einführung. Am 1. Mai 2014 übernahm der verheiratete Vater eines Kindes die kaufmännische Leitung der Stadtwerke. Diese Position füllt er bis heute aus.