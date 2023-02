Weil am Rhein Die närrische Zeit genossen

Weiter von Beiz zu Beiz

Nach dem Narrefescht zogen die Musiker und die Besucher von Fasnachtsbeiz zu Fasnachtsbeiz. Die Rhy Waggis hatten in ihren Waggisschopf eingeladen. Gleich nebenan konnte bei den Spielmöps in den Räumen des Spielmannszug weitergefeiert werden. Auch die Mooswaldsieche hatten ihre Schüüre für die Besucher geöffnet. Es wurde zwischen den Vereinslokalen hin und her gependelt und immer wieder traf man auf alte oder neue Bekannte, hatte Spaß und genoss die närrische Zeit miteinander.