Weil am Rhein: Die NS-Vergangenheit wird untersucht

Im Gespräch mit dieser Zeitung stellt Robert Neisen seine Vorgehensweise vor. In der Region ist er bei geschichtlich Interessierten kein Unbekannter: 2006 hat er ein Büro für Unternehmens- und Stadtgeschichte in Freiburg gegründet. Der promovierte Historiker hat seitdem in einigen Städten in Südbaden die NS-Vergangenheit unter die Lupe genommen, so unter anderem in Lörrach, Villingen und Ehrenkirchen. Des Weiteren hat er die Ausstellung „Nationalsozialismus in Freiburg“, die im Augustinermuseum von November 2016 bis Oktober 2017 zu sehen war, kuratiert. Die Weiler Räte seien direkt auf ihn zugegangen, sagt er. Vermutlich auch, weil er im Weiler Geschichtsverein vor Jahren einen Vortrag gehalten hat.