Weil am Rhein: Die Osterfreude erleben

Am Karfreitag, 29. März, dem Todestag Jesu, werden im Gottesdienst ab 10 Uhr in der Altweiler Kirche von Johann Sebastian Bach aus den Schemelli Liedern „Selig, wer an Jesum denkt“, von Carl Philip Emanuel Bach ein Passionslied und „Jesus in Gethsemane“ zu hören sein. Birte Niemann intoniert diese zusammen mit Simon Falk an der Orgel. Die Predigt hält Michael Hoffmann. Den Gottesdienst ab 10 Uhr in Friedlingen hält Johanna Pähler. Gesang, Gebet und das Hören auf biblische Texte sollen dort daran erinnern: Gott bleibt bei seinen Menschen, auch in den schweren Zeiten, heißt es. Ab 19.30 Uhr lädt die YChurch an der Johanneskirche zu einem Klagekonzert mit Joel Driesner und Band ein.

Am Ostersonntag, 31. März, findet eine schlichte Osterandacht – dieses Mal ohne musikalische Begleitung – ab 8 Uhr auf dem Friedhof statt.