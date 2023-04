Weil am Rhein Die Pläne für die Gemeinschaftsschule werden konkreter

Ein Neubau auf dem heutigen Lehrerparkplatz hätte den Vorteil, dass eine direkte, höhengleiche Anbindung an das Bestandsgebäude möglich wäre und kein Verlust von Schulhoffläche droht, erklärte Bergermann. Um den Parkplatz zu erhalten, sei auch eine Möglichkeit, den Neubau in aufgeständerter Bauweise – also auf Stelzen – zu errichten, erklärte Bergermann auf Nachfrage von Eva-Maria Bozenhardt (CDU). „Das Parken ist diffizil und in der Aufgabenstellung für den Architekten enthalten.“

Warum Modul-Hybridbau?

Holz-Modulbau sei nachhaltig, ökologisch, klimaneutral, raumklimatisch aktiv und recyclingfähig, zählte Bergermann Vorteile auf. Der Vorfertigungsgrad in der Werkhalle sei hoch und dazu witterungsunabhängig. Und da nicht jedes Gewerk separat auf die Baustelle fahren müsse, gebe es weniger Lasterverkehr. Unterm Strich stehe eine Kostenersparnis, die den höheren Holzpreis amortisieren könne.