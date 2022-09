Weil am Rhein Die Proben laufen

Die Konzerte finden statt am Samstag, 12. November, 19.30 Uhr, im „La Comète“ in Hésingue sowie am Sonntag, 13. November, 17 Uhr, in der Altrheinhalle in Märkt. Solist am Akkordeon ist Jürg Luchsinger aus Basel.

Karten für das Konzert in Frankreich gibt es ab sofort im Vorverkauf unter www.lacometehesingue.fr. Der Eintritt kostet 15 Euro, Schüler bezahlen zehn Euro. Für das Konzert in Märkt beginnt der Kartenvorverkauf am 25. Oktober bei Stern Optik, Hauptstraße 226, in Weil am Rhein, Tel. 07621/71316. Der Eintritt kostet 25 Euro, für Kinder und Studenten fünf Euro.