Weil am Rhein Die Stadtführer suchen Verstärkung

Die Stadtführer wollen Menschen die Augen öffnen und für Aha-Erlebnisse sorgen. „Am Anfang dachte ich, was will man in Weil schon zeigen“, erinnerte sich Theil. „Aber unser Interesse wurde entfacht“, schmunzelte ihre Kollegin. Und sie kommen auch immer wieder an Orten vorbei, an denen alteingesessene Weiler noch nie waren.