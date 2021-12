Weil am Rhein Die Städtepartner hoffen, dass das Treffen 2022 endlich klappt

In Weil am Rhein macht bei den aktuellen Absagen auch der Städtepartnerverein keine Ausnahme. Ein Weihnachtstreffen der Mitglieder war auch in den Vorjahren schon immer in den Januar verlegt worden. Ob es in wenigen Wochen möglich ist, hängt von der Pandemie-Entwicklung ab. Der Vorsitzende Christian Leitherer erwähnte seinen Vorschlag, ein Zwischentreffen in seiner Heimatstadt Bamberg zu organisieren. Die Stadt liegt in der Mitte zwischen beiden Partnerstädten und ist ein touristisches Ziel. Falls das große Treffen im Juni aber realisiert werden kann, wird das Zwischentreffen in einem anderen Jahr angesetzt.

Der aktuelle Bürgermeister von Bognor Regis, Steve Goodheart, wäre gerne nach Weil gekommen. Aber im Mai wird ein neuer Bürgermeister gewählt.

Die beiden anderen Teilnehmer aus Weil am Rhein, Brigitte Wittkämper und Tonio Paßlick, erzählten von weiteren Plänen und Ideen sowie zur aktuellen Corona-Lage in der Grenzstadt.