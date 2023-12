Weil am Rhein: Die Turnhalle ist rundum saniert

Mit einer Feierstunde ist die frisch renovierte Turnhalle des Grundschulstandorts „Alte Schule“ in Haltingen den Verantwortlichen am Montag öffentlich übergeben worden. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz hob in seiner Ansprache hervor, wie wichtig ihm und dem Gemeinderat Investitionen in Bildung und Vereinsförderung in Weil am Rhein sind. Er hielt zugleich fest, dass Erneuerungsarbeiten stets mit gewissen Einschränkungen für alle Beteiligten verbunden seien, etwa für die Beteiligten am Schulleben und den Hausmeister. Denn so etwas passiere nicht „über Nacht“.