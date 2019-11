Weil am Rhein Die Vergangenheit würdigen

Vielen Menschen in der Region sei es wichtig, an die eigene Vergangenheit zu erinnern, meinte Frey mit Blick auf die Gedenktafeln, die kürzlich in Märkt und Bad Bellingen eingeweiht wurden. Diese erinnern an ein nationalsozialistisches Kriegsverbrechen, das sich vor 75 Jahren ereignet hat. „Das Erinnern an Verbrechen ist ein Beispiel, dass Krieg und Hass nie wieder zum Mittel der Politik in Europa werden dürfen“, mahnte Frey. Dies auch im Hinblick auf Gruppierungen, die Kriegsverbrechen relativieren und die Geschichte „schleichend verdrehen“.