Weil am Rhein Die Vorfahrt genommen

Zu dem Unfall, der sich am Donnerstag kurz vor 14 Uhr auf der B 3 ereignet hat (wir berichten), teilte die Polizei nun Informationen zum Unfallhergang mit: Zwei Streifenwagen der Polizei befuhren unter Verwendung von Sonder- und Wegerechten die B 3 (Müllheimer Straße) in Richtung Haltingen. Nachdem der erste Streifenwagen an der Einmündung zur Bühlstraße vorbeifuhr, bog ein 37-jähriger Autofahrer von der untergeordneten Bühlstraße nach links auf die Müllheimer Straße ein. Der Fahrer des zweiten Streifenwagens versuchte noch, auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem einbiegenden Wagen. Beide Fahrzeuge wurden nach links abgewiesen und der Streifenwagen kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Schutzplanke, heißt es im Polizeibericht.