Weil am Rhein (mcf). An insgesamt sechs Haltestellen in Weil am Rhein soll es ein dynamisches Fahrgastinformationssystem (DFI) geben. Dies sind die Haltestellen Bahnhof/Zentrum, Rathaus, Läublinpark und Vitra jeweils bei beiden Fahrtrichtungen. Hinzu kommt die Haltestelle Dreiländerbrücke in Fahrtrichtung Zentrum/Lörrach sowie Haltingen Zentrum in Fahrtrichtung Weiler Zentrum.