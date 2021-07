Weil am Rhein Dingen neues Leben einhauchen

Aufgeben gilt nicht

Zum Team gehören in der Regel drei bis sechs Spezialisten für mechanische Reparaturen sowie Fahrräder, eine Spezialistin für Nähmaschinen, eine Expertin für Schmuck und Textilien und eine Reparateurin für Spielzeug und Stofftiere. Wenngleich die Reparateurin für Schmuck und Textilien am kommenden Samstag beim ersten Termin nach der Zwangspause fehlt, sind die Experten, die da sind, doch hoch motiviert. „Sie wollen reparieren“, bringt Greiwe es auf den Punkt. Nicht repariert werden können lediglich Elektrogeräte, da bei diesen in der Regel für eine Reparatur das Gehäuse zerstört werden müsste, sowie Smartphones und Handys. Hier ist im Schadensfall der Hersteller der erste Ansprechpartner.

Spekulieren darüber, wie groß die Nachfrage nach dem Lockdown ist, will die Organisatorin nicht. So könne es durchaus sein, dass das Team förmlich überrannt wird: „Viele Menschen haben im Lockdown Zeit gehabt, ihre Speicher zu entrümpeln, und haben dabei vielleicht Dinge gefunden, die sie repariert haben wollen.“ Ebenso für möglich hält sie es aber, dass die Erfahrung ähnlich wird wie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Als damals das Repair-Café erstmals wieder stattfand, hätten sich nur vereinzelte Besucher ins Kesselhaus getraut. „Auf Nachfrage hieß es dann, dass sie bis zuletzt Zweifel daran hatten, ob das Repair-Café überhaupt wieder stattfindet“, sagt Greiwe.

Künftig soll das Repair-Café wieder in zweimonatigem Rhythmus stattfinden. Ein paar Änderungen aber gibt es: So wird diesmal keine Theke mit Kaffee und Kuchen angeboten. Auch gelten die Corona-Regeln wie etwa das Abstand halten und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Maske. Das Wesentliche aber bleibt gleich, wie Greiwe sagt: „Das Angebot ist kostenlos, und die Dinge werden, wenn es nur irgendwie möglich ist, repariert.“ Das Repair-Café der VHS findet am Samstag, 17. Juli, von 10 bis 13 Uhr im Kesselhaus in Friedlingen statt. Elektrische Kleingeräte, Nähmaschinen und Fahrräder können repariert werden. Die Reparaturen erfolgen kostenlos, es wird lediglich um eine Spende für die Unkosten gebeten.