Weil am Rhein . Dinosaurier haben am Nikolausabend, Dienstag, 6. Dezember, die Nachtruhe in Weil am Rhein gestört. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Gegen 23.15 Uhr war der Polizei schauriges Tiergeschrei vom Festplatz in Otterbach gemeldet worden. „Unerschrockene Einsatzkräfte trafen dort auf friedliche Dinosaurier einer Ausstellung“, heißt es in der Mitteilung. Möglicherweise sei deren Soundanlage noch kurzfristig in Betrieb gewesen. „Jedenfalls verhielten sich die Tiere jetzt wieder ruhig“, schreibt die Polizei. Beamte und Spaziergänger konnten das Gelände sicher verlassen. Hintergrund ist, wie unsere Zeitung in Erfahrung gebracht hat, dass ein „Dino-Park“ dort seit 3. Dezember gastiert und täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet haben soll – dann mit Geräuschen.