Weil am Rhein Doppelt so viele Gäste wie vorher

Ritter hofft auf eine Lockerung der Maskenpflicht, da er diese angesichts der stetig sinkenden Inzidenz als unverhältnismäßig empfindet: „Sobald die Gäste am Tisch Platz genommen haben, dürfen sie die Maske ja sowieso absetzen. Für den Gang zur Toilette muss sie dann aber wieder getragen werden.“ Da viele seiner Gäste mittlerweile sowieso geimpft oder genesen seien, und man draußen mit viel Abstand zu den Nachbartischen alle Regelungen gut umsetzen könne, stört sich der Inhaber am Maske tragen. „Es ist warm und die Gäste schwitzen darunter.“

Die ersten größeren Veranstaltungen mit der mittlerweile erlaubten Anzahl von 50 Personen konnte der „Schwanen“ auch bereits anmelden. Ritter ist daher zuversichtlich: „Die Lage normalisiert sich langsam wieder.“

Ihren Weg in den „Badischen Hof“ in Haltingen haben am Wochenende auch deutlich mehr Gäste gefunden. „Wir hatten doppelt so viele Bestellungen wie noch vor der Testpflicht“, weiß Inhaber Ümit Baspinar zu berichten. Ganz spontan zum Essen auszugehen war lange Zeit unmöglich. „Gerade die jüngeren Leute schätzen es, dass man auch mal wieder ohne vorauszuplanen kommen kann“, beobachtet Bas­pinar.

Seit Pfingsten ist der „Badische Hof“ wieder geöffnet, erst die Aufhebung der Testpflicht hat aber den entscheidenden Umschwung bewirkt: „Jetzt sind wir wieder bei gut 60 Prozent der Auslastung“, berichtet der Inhaber. Wenn die Testpflicht für den Innenbereich der Gastronomie in naher Zukunft zudem entfallen sollte, könnten Baspinar und sein Team wieder auf Normalbetrieb umstellen.

„Das Wetter war an diesem ersten Wochenende ohne Testpflicht für den Außenbereich sehr gut – da kommen die Leute natürlich lieber“, erklärt Jürgen Marx, Inhaber des Gasthauses „Ochsen“ in Ötlingen.

Die Situation habe sich insgesamt etwas entspannt, haben er und sein Team beobachtet. Dennoch seien die Verhältnisse noch lange nicht wieder mit denen vor Corona zu vergleichen. „Es wird noch dauern, bis wir wieder unter normalen Bedingungen ein Restaurant besuchen können“, mutmaßt Marx. Besonders die Spontanität habe in den vergangenen Monaten gelitten: „Die Leute müssen jetzt weniger beachten, wenn sie auswärts essen wollen.“

Vorbehalte gegen Tests

In der Gartenwirtschaft des „Ochsen“ stehen nach wie vor mehr Tische als üblich. So kommt Marx der immer noch geltenden Abstandsregelung nach: „Man kann ja nicht beliebig viele Gäste an einen Tisch setzen, die Abstände sind nach wie vor wichtig“, erklärt der Inhaber. Einen Platz zu reservieren, ist in der Gartenwirtschaft nicht möglich, Laufkundschaft habe man bei entsprechendem Wetter aber sowieso genug.

Das Tragen der Maske hat sich eingebürgert, das nimmt Marx wahr. Gegen das ständige Testen häuften sich aber die Vorbehalte der Gäste. „Gerade Gäste aus der angrenzenden Schweiz oder aus Frankreich konnten es nicht nachvollziehen, warum sie im Außenbereich ein negatives Testergebnis vorweisen müssen.“

Özer Bayram, Mitarbeiter bei „Yusuf’s“ an der Hauptstraße, spürt den zunehmenden Betrieb im Außenbereich des Restaurants. „Die Gäste freuen sich, dass sie endlich wieder vor Ort essen können.“ Ohne die Testpflicht sei die Zahl der Gäste über das Wochenende deutlich gestiegen. „Wir haben direkt neben dem Restaurant eine Teststation – dort können sich die Gäste kostenlos testen lassen“, erklärt Bayram. Allerdings seien die Leute immer seltener zum Test bereit. Bayram weiß, dass die mitunter lange Wartezeit die Gäste abschreckt. „Wenn die Testpflicht jetzt auch noch für innen entfällt – dann läuft es wieder fast normal.“