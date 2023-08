Weil am Rhein Drei Bundespräsidenten bekocht

Seine Kochkünste, mit denen er Jahr für Jahr Auszeichnungen und Preise in den bekannten Restaurantführern erhielt, waren auch auf der Gorch Fock sowie auf einem Kreuzfahrtschiff zusammen mit „Jahrhundertkoch“ Eckart Witzigmann gefragt. Mit ihm verbindet ihn bis heute eine Freundschaft. Hansjörg Wöhrle, dessen Vater Architekt war, hatte die Liebe zum Kochen durch seine Großmutter entdeckt, die den „Adler“ führte. Bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch in Basel sagte der damals Zwölfjährige zu ihr: „Oma, ich werde Koch.“ Nach einer Lehre bei Hans Ley in der Lörracher „Lerche“ holte er sich in einigen renommierten Häusern in Basel, Genf, Bern, Arosa oder im Spitzenhaus Palace Bürgenstock am Vierwaldstätter See das Rüstzeug für seine Karriere. Mit 25 Jahren und in dritter Generation übernahm Hansjörg Wöhrle dann 1968 den „Adler“.