Weil am Rhein Drei Geschäfte schließen

Die Verkaufsräume von Baby Walz, ein Fachgeschäft für Babyausstattung und Babyartikel, sind schon ausgeräumt und stehen leer. NKD, einer der größten Textileinzelhändler in Deutschland und Österreich, hat seine Filiale bereits geschlossen und ist am Ausräumen. Ende dieses Monats wird auch diese Fläche frei sein. Und bei Quick Schuh läuft derzeit der Räumungsverkauf, der bis Ende Juli dauert, dann ist Schluss. Das Schuhgeschäft wird jedoch Weil am Rhein nicht verlassen, sondern sich unter einem neuen Markennamen in der im Herbst öffnenden „Dreiländergalerie“ niederlassen. NKD ist nach der Schließung in der Einkaufinsel noch zweimal in Weil am Rhein vertreten, zum einen im Friedlinger Rhein-Center, zum anderen an der Hauptstraße 276.

Die im Obergeschoss der Einkauf-Insel frei werdenden Flächen bleiben nach Auskunft von Wolfsdorf nicht lange leer stehen. Die Flächen der drei Geschäfte werden nämlich umgebaut und zu einer größeren Verkaufsfläche mit dann 1400 Quadratmetern zusammengefasst. Der Mieter dafür steht bereits fest, den Namen will der Centermanager allerdings noch nicht verraten. Nur so viel: Es ist ein stark expandierendes niederländisches Unternehmen, das in Weil am Rhein seine größte Filiale im süddeutschen Raum eröffnen wird.