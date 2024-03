So wird der britische SingerSongwriter James Blunt – unvergessen sein Nummer-1-Hit „You’re Beautiful“ – am 2. August auf dem Vitra Campus Nord auftreten. Es ist das erste Mal in seiner 30-jährigen Geschichte, dass das Lörracher Festival auf dem Areal des Museums gastiert. Einen fulminanten Festival-Abschluss nannte Festivalleiter Timo Sadovnik die drei Abende bei der Pressekonferenz.