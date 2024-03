Weil am Rhein: Drei Mannschaften steigen gleichzeitig auf

Am letzten Spieltag der Herren 1 des Weiler Volleyballclubs waren nicht nur die Zuschauerränge voll, sondern mit Oberbürgermeister Wolfgang Dietz war auch noch ein Ehrengast zu Besuch. Bevor die Spieler ihr letztes Match im Abstiegskampf begannen, nahm sich der OB noch Zeit, die drei Mannschaften zu ehren, die dieses Meister geworden sind. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sind drei Mannschaften gleichzeitig aufgestiegen – und Damen 1 haben zum ersten Mal die Verbandsliga erreicht, teilt der Volleyballclub mit. Die Damen 1 sind Landesligameisterinnen geworden und damit direkt zum zweiten Mal in Folge aufgestiegen. Die Damen 2 wurden Bezirksklassenmeisterinnen und sind auch direkt zum zweiten Mal in Folge aufgestiegen – diesmal in die Bezirksliga. Die Herren 2 dürfen sich Meister der Bezirksliga nennen.