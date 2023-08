Weil am Rhein Drei Museen sind geöffnet

Im Museum am Lindenplatz laden innerhalb der Sonderausstellung „Lebensader. Rhein im Wandel“ viele Kinderstationen zum Mitmachen ein. Geöffnet ist samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr. Das Landwirtschaftsmuseum ist jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An einem historischen Ort in Alt-Weil angesiedelt, gibt es Einblicke in die Arbeits- und Lebenswelt der Landwirte in der Übergangsphase zur Moderne. Wer mehr über das einstige und heutige Leben erfahren will, kann dies im Rahmen einer Führung am Sonntag, 27. August, 15 Uhr, mit dem Altweiler Landwirt und Winzer Trautwein Bachthaler. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die ehrenamtlich geführte Dorfstube Ötlingen ist sonntags geöffnet von 15 bis 17 Uhr.