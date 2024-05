Wuchtiges Instrument, sanfte Töne

Jean Daetwyler, ein Schweizer Komponist komponierte die „Suite montagnarde“ für Alphorn, Flöte und Streicher. Wer den Solisten Heiner Krause kannte, erwartete gewissermaßen schon einen ungewöhnlichen Auftritt mit diesem speziellen Instrument. So erschien er denn auch mit Tracht und Hut, und auch seine musikalische Partnerin, die Flötistin Kirsten Lin, war in Tracht. Ein Genuss, den beiden Solisten mit ihrer musikalischen Liebeserklärung zu lauschen. Eine gewaltige Leistung von Heiner Krause war es, diesem wuchtigen Instrument solche sanften und urigen Töne zu entlocken. Beide wurde mit tosendem Applaus beschenkt und Krause spielte dann noch eine Alphorn Ballade, welche in den Zuhörern Sehnsüchte und heimatliche Gefühle weckte.