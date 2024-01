Beim Abheben von Bargeld aus einem Geldautomaten bei einem Geldinstitut in der Hauptstraße ist einer Frau die Bankkarte gestohlen worden. Die Tat ereignete sich am Samstag, gegen 13 Uhr. Als die Frau das Bargeld aus dem Automaten entnahm kam laut Polizeibericht plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zu und habe auf der Tastatur des Bedienfeldes vom Geldautomaten herumgedrückt. Die Frau sei dadurch so abgelenkt gewesen, dass sie den Blick auf ihre Bankkarte verlor. Zunächst dachte die Frau, dass der Geldautomat die Bankkarte eingezogen hätte. Kurze Zeit später konnte sie über ihre Kontoauszüge feststellen, dass wenige Minuten nach dem Vorfall am Geldautomaten unberechtigt Geld von ihrem Konto abgehoben wurde. Es wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Mann die Frau bei der Eingabe ihrer Pin-Nummer am Geldautomaten beobachtete und danach in den Besitz ihrer Karte gelangte.