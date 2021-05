Weil am Rhein E-Bikes bei Dieben heiß begehrt

Über die Grenze

Während sich die Zahl der E-Bike-Diebstähle in Schopfheim und Richtung Wiesental in Grenzen hält, wirkt sich die Grenzlage in Weil am Rhein negativ auf die Zahl der Delikte aus. Im einem aktuell laufenden Ermittlungsverfahren seien die Räder auch offenbar über die französische Grenze transportiert worden. Dort scheinbar mit einem Kleintransporter. In einem Fall wurden auch vier Räder von einer Örtlichkeit gestohlen. Doch auch ein am Rhein-Center abgestelltes E-Bike kam zuletzt weg, das wohl über die Dreiländerbrücke gebracht wurde. In die Schweiz verschwinden E-Bikes ebenfalls, so der Polizeisprecher. Ob es sich um Banden oder Einzeltäter handelt, darüber liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Nicht zu vergessen seien örtliche Täter. „Nicht alles geht nach Frankreich.“

Klar ist hingegen, dass seit dem Ende des Lockdowns die Zahl der E-Bike-Diebstähle steigt. Im April und Mai nahm die Zahl deutlich zu. Batzel: „Die Hintergründe können vielfältig sein“, doch das Ende der Ausgangssperre sei wohl mit ein Grund.