Weil am Rhein Ein Arzt aus Leidenschaft

Verschiedene private Aktivitäten

Aber auch nach seiner Pensionierung 2006 war der „Arzt aus Leidenschaft“ noch als Tutoring-Ausbilder am Unispital in Freiburg tätig. Die Ausbildung der jungen Kollegen in seinem Fachgebiet, sein technisches und ärztliches Wissen weitergeben, das hatte er sich noch neun Jahre lang zur Aufgabe gemacht.

Heute lebt er mit seiner Frau in einem schmucken Häuschen in Weil am Rhein. Waren es früher Wanderungen in den Dolomiten oder in der Schweiz, so sind es heute, neben dem täglichen Gymnastikprogramm, schöne Spaziergänge und die Arbeit im Garten, die ihm Freude bereiten. Früher sei er auch ein begeisterter Skifahrer gewesen. Heute liest er viel und das gemeinsame Hobby mit seiner Frau ist es, Turnierbridge zu spielen.

„Ich bin zufrieden, mit wenig Beschwerden 80 Jahre alt zu werden“, sagt der Jubilar. Auf ein arbeitsreiches, erfülltes und erfüllendes Leben zurückblicken zu können, das sei gut.