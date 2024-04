Weil am Rhein: Ein Attentat und versteckte Zeichnungen

Im Konzentrationslager: eine Zeichnung von Nicolas Barrera Foto: Kathryn Babeck

Bei seiner Flucht aus dem Lager kurz vor Kriegsende gelingt es ihm, die Zeichnungen mitzunehmen. Er versteckt sie in seiner Wohnung in der Camargue. Seine Frau fand sie beim Aufräumen. „Ich habe sie vor mir selbst versteckt“, erklärte er ihr. So lautet auch der Titel der Ausstellung. Seine Frau solle mit ihnen machen, was sie wolle, habe er zu ihr gesagt, erzählt Brutscher. Der Mann, der nach dem Krieg vor den Sowjets fliehen musste und in Spanien den Decknamen Nicolas Barrera annahm, hat als Künstler in der Nachkriegszeit Karriere gemacht. 1976 lernte er seine zweite Frau Inken Vogt kennen und verbrachte danach immer ein halbes Jahr in Weil und ein halbes Jahr in Frankreich.

wird am Freitag, 12. April, um 17.30 Uhr im Museum am Lindenplatz eröffnet. Sie ist bis Sonntag, 21. Juli zu sehen.

Im Erdgeschoss des Museums hat Barbara Brutscher Roll-ups der Wanderausstellung „Ich habe den Krieg verhindern wollen“ auf die einzelnen Räume verteilt. Es ist eine Wanderausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Die Ausstellung thematisiert das Leben von Georg Elser (1903 bis 1945) und das Attentat im Münchner Bürgerbräukeller vom 8. November 1939, zwei Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Ausstellung zu Nicolas Barrera baut die Museumsleiterin im zweiten Stock des Museums auf. Ein Teil der Wände soll grün, ein anderer braun gestrichen werden. Die Ehefrau und Künstlerin Inken Drozd wolle bei der Hängung der Bilder mithelfen, sagte Brutscher. Drozd hat die Biografie ihres Mannes verfasst. Vor seinem Tod habe er sie abgesegnet, fügt Brutscher hinzu. Der Künstler ist am 11. Juni 2006 verstorben und auf dem Hauptfriedhof in Weil am Rhein beigesetzt. Kleine brüchige Zeichnungen liegen in den Vitrinen. Einige hat die Museumsleiterin vergrößern lassen. Neben Landschaftszeichnungen aus der hiesigen Gegend will Brutscher ein Porträt von Drozd zeigen. Die Ausstellung „Ich habe sie vor mir selbst versteckt“ zeigt ihn als Dokumentaristen menschlicher Abgründe. Er legt als Künstler Zeugnis ab. Die Zeichnungen zeigen die direkte und unmittelbare Umsetzung des Erlebten. Die US-Amerikaner haben sie nach dem Krieg in der Militärzeitschrift „Yank“ veröffentlicht. Seine Mitgefangenen haben ihm voller Hoffnung, Papier und Stifte zugesteckt.