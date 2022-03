Die Bonds Bigbands haben ein intensives und erfolgreiches Probenwochenende in der Nähe von Todtmoos verbracht. Beide Formationen – die Bonds Bigband und die Bonds Junior Edition – probten mit insgesamt vier Dozenten das neue Programm, berichtet Leiter Christian Leitherer. Dieses werden die Musiker am Sonntag, 10. April, in Ausschnitten bei einem Konzert im Saal des Hauses der Volksbildung in Weil am Rhein mit einem Gast-Ensemble aus Fürstenfeldbruck vorstellen: den ChiliStrings, einer Streicher-Bigband mit ihrem Leiter Frank Wunderer. Die ChiliStrings, bestehend aus Violinen, Violen, Celli und Kontrabässen, werden ein ganzes Wochenende im Dreiländereck verbringen, kündigt Leitherer an. OB Wolfgang Dietz wird sie persönlich begrüßen. Beginn des Gemeinschaftskonzerts ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Foto: zVg