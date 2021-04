Weil am Rhein Ein engagiertes Ehepaar

In die Politik sei sie durch Heinz Schleyer „gerutscht“, erinnert sie sich. In der Folge wurde sie in den CDU-Vorstand gewählt, war Gründungsmitglied des Kulturrings sowie Gründungsmitglied der Hilfe für Wohnsitzlose in der Wärmestube. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist sie, zuerst als zweite Vorsitzende und bis heute als erste Vorsitzende, in diesem Amt aktiv.

Im DLRG war Günter Stauß seit den 1960er-Jahren. In Zell half er bei der Gründung mit. Er war im DLRG Zell für die Finanzen zuständig. Nachdem das Paar nach Weil am Rhein zog, brachte er sich im DLRG-Bezirk Markgräfler Land ein. In den 1980er Jahren wurde er Vorsitzender in der DLRG-Gruppe Weil am Rhein. Zudem war Günter Stauß im Landesverband des DLRG für die Finanzen verantwortlich.

Auch in der Tennisgemeinschaft Lonza, die in den 1970er Jahren entstand, arbeitete er im Vorstand als Verantwortlicher für die Finanzen mit. 1998 hat sich Günter Stauß aus „Altersgründen“, wie er sagt, von seinen Ehrenämtern verabschiedet.

Sich um die Enkelkinder kümmern, den großen Freundes- und Bekanntenkreis pflegen, das füllt heute den Tag des Jubelpaares aus. Allerdings, schränkt Günter Stauß ein, durch die derzeitige Situation sei das leider nicht in dem Maße möglich wie gewünscht. An schöne Reisen mit den Kindern nach Südtirol oder viele Jahre nach Spanien mit der ganzen Familie erinnert sich das Paar gerne. Auch die VHS Reisen seien mit unvergesslichen Momenten verbunden.

Der Wunsch zur Jubelhochzeit: gesund bleiben und noch viele Jahre gemeinsam erleben dürfen.

Die Goldene Hochzeit wird aus aktuellem Anlass lediglich in kleinem Rahmen gefeiert werden.