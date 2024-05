Weil am Rhein: Ein erfolgreicher Abend

Urbanes Jodeln

Nach der Pause, in der sich die Zuhörer bei Fotografien der Wärmestube von Börries von Oeynhausen und bei Gesprächen über die Spendenaktion informieren konnten, kamen singend und jodelnd Dina Jost und Thomas-Maria Reck, „s’Duo vo dr Feldbergstrooss“, auf die Bühne. Die beiden professionellen Schweizer Sänger, die auch im Jazz und anderen Stilen zuhause sind, präsentierten in einer speziell für sie entworfenen Tracht das „Urbane Jodeln“. Ihrer Gesangstechnik, die normalerweise unter Brücken, in Straßenschluchten, an Tramhaltestellen oder in Unterführungen zu hören ist, durfte an diesem Abend in Weil am Rhein gelauscht werden. Mit Auszügen aus der Jodlermesse „Hallelujoh“, konnten die Zuhörer hautnah diese ganz besondere Form von Weltmusik erfahren. Das Publikum hatte auch die Gelegenheit, aktiv die beiden Gesangskünstler beim Jodeln zu begleiten.