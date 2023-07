Weil am Rhein Ein Fest rund um die Forelle

Seit mehr als fünf Jahrzehnten gibt es das Fischerfest in Märkt. Noch heute ist die vom Musikverein Märkt (MV) organisierte Veranstaltung am Dorfweiher ein Besuchermagnet. Mit im Boot ist der Förderverein. Bereits am Samstagabend war das Festzelt bis auf den letzten Platz besetzt. Gäste aus der ganzen Region kamen, um sich von der Trachtenkapelle Steinenstadt unterhalten zu lassen und die leckeren frittierten Forellen zu genießen. 1000 Kilogramm Forellen lagen bereit und für den Montag, an dem traditionelle das Handwerker Essen stattfindet, sind noch weitere 200 Kilogramm Fisch in Reserve. Wer keinen Fisch essen wollte, für den gab es eine Festwurst oder belegte Brötchen. Und, an der reichlich mit Spenden gefüllten Kuchentheke blieben ebenfalls keine Wünsche offen.