Weil am Rhein „Ein ganz besonderes Profil“

Veber betonte, dass die Schule stolz auf diese Auszeichnung sein dürfe und sie aufgrund der vielfältigen Aktivitäten im sprachlichen und kulturellen Bereich sowie der häufigen und langfristigen grenzüberschreitenden Beziehungen vollauf verdiene. Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten, die durch die Pandemie und den Krieg auf europäischem Boden geprägt seien, sei der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit innerhalb Europas besonders wichtig, wofür gerade unter den Jugendlichen überzeugte Europäer herangebildet werden müssten. Das OGW sei ein gutes Beispiel für das, was in diesem Bereich möglich sei.

Zusätzliche Qualifikation erwerben

Auch Dietz beglückwünschte die Schule zum Erhalt dieser Auszeichnung. Das OGW sei aus Weil am Rhein nicht mehr wegzudenken, biete es doch mit der Möglichkeit, das Abibac abzulegen, ein ganz besonderes Profil in der Schullandschaft des Dreiländerecks. Während die Beherrschung des Englischen inzwischen selbstverständlich und notwendig sei, könnten Schüler am OGW durch das französische Abitur eine zusätzliche Qualifikation erwerben, durch welche ihnen „die Welt wirklich offen“ stehe und die ihnen einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt verschaffe, gerade im Dreiländereck.

Ihren Dank und ihre Bewunderung sprach Baron für die Aktivitäten des OGW aus, das „Europäer des Alltags“ herausbilde. Gleichzeitig wies sie auf die Notwendigkeit hin, trotz beziehungsweise gerade wegen der Dominanz des Englischen im beruflichen Bereich die Pflege der Sprache des Nachbarn und damit die Völkerverständigung zwischen den Nationen voranzutreiben. Die Fähigkeit, miteinander zu sprechen, sei eine der wesentlichen Kompetenzen in der modernen Zeit.

Ziel des „LabelFrancÉducation“ ist es, den Französischunterricht und die Beschäftigung mit der französischen Sprache und Kultur außerhalb Frankreichs zu fördern und zu unterstützen. Das OGW ist eine von weltweit 517 und deutschlandweit 18 Schulen, denen durch dieses Siegel eine ganz besondere Qualität des Französischunterrichts zugesprochen wird.