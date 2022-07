Weil am Rhein Ein gelungener Auftakt

Blick auf die Wetter-App

Mit dem Wetter für die kommenden Kinotage sieht es grundsätzlich gut aus, das sei beruhigend, meinte Spörrer. Dennoch prüft er regelmäßig die Wetter-App, um ganz sicher zu sein, dass nicht doch noch ein Unwetter kommt. Der Vorverkauf läuft hervorragend, auch das sei eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Open-Air- Kino-Tage.

Das Parkplatzangebot auf dem Parkplatz des Laguna Badelands wurde sehr gut angenommen. Auch nach dem Film klappte alles hervorragend: Reibungslos verlief das Verlassen des Kinogeländes und die Ausfahrt vom Laguna-Parkplatz.

Programm am Wochenende

Am heutigen Samstag wird es auf der Leinwand magisch: Ab 21.15 Uhr wird beim Kieswerk-Open-Air der Film „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“ gezeigt. Zum Inhalt: Professor Albus Dumbledore weiß, dass der mächtige dunkle Zauberer Gellert Grindelwald die Kontrolle über die magische Welt an sich reißen will. Da er ihn allein nicht aufhalten kann, schickt er den Magizoologen Newt Scamander auf eine gefährliche Mission.

Auf der Electro-Bühne steht Jenny Fuchs von 19 bis 21.15 Uhr sowie in der Filmpause an den Reglern. Ihre Musikrichtung beschreibt sie gerne als „RetroFutureSynthiDisco“. Lukas Herbertson und Band bespielen von 19.30 bis 21.15 Uhr sowie in der Filmpause die Band-Bühne. Im besten Wortsinn schreibt er traurige Lieder über die großen Fragen, heißt es in der Ankündigung.

Am morgigen Sonntag läuft ab 21.15 Uhr die Doku „Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“. Von Heiligenstadt aus wollen Otti und Keule entlang der alten Seidenstraße bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt fahren.

Auf der Band-Bühne spielen Shed67 von 19.10 bis 20 Uhr sowie von 20.15 bis 21.10 Uhr. Die fünfköpfige Band bietet Rock, Pop und Blues. Auf der Electro-Bühne bringt Lisa Supertramp von 19.30 bis 20.30 Uhr „etwas zwischen Electronica und Downbeat“ zu Gehör.

