Weil am Rhein: Ein Holzbau für die Gemeinschaftsschule

200 Personen finden in der Aula im Erdgeschoss Platz – etwa bei einem Konzert. Foto: Beatrice Ehrlich

Um Parkplätze zu schaffen, obwohl auf dem Parkdeck im Sockelgeschoss künftig nur noch elf Stellplätze für Autos vorgesehen sind, schlug Moser vor, öffentliche Stellplätze im nordwestlichen Bereich der Schule künftig per Baulastverfahren zu bestimmten Uhrzeiten ausschließlich für die Schule freizuhalten.

Öffentliche Parkplätze an der Danziger Straße sollen zu Schulparkplätzen umgewidmet werden. Foto: Beatrice Ehrlich

Dies werde auch in anderen Orten so gehandhabt, machte Claudio Bergermann, Leiter des Amts für Gebäudemanagement und Umweltschutz bei der Stadtverwaltung Weil am Rhein deutlich.

Debatte über Kosten und Parkplätze

Fragen gab es zu den veranschlagten Kosten. Diese würden sicher bald bei runden zehn Millionen liegen, vermutete Johannes Foege (SPD). Man habe alles detailliert durchgesprochen und alle baulichen und technischen Notwendigkeiten in die Berechnungen miteinbezogen, gab Architekt Moser zur Antwort. Claudio Bergermann von der Stadtverwaltung ergänzte, man sei noch im Mai 22 von einem temporären Schulbau aus Blechcontainern ausgegangen, damals mit rund 5,3 Millionen Euro veranschlagt. Mittlerweile sei ein dauerhaftes Gebäude mit Parkdeck geplant, in dem auch dem Bedarf an rund einem Drittel zusätzlicher Fläche Rechnung getragen werde, denn die Schülerzahlen steigen. Axel Schiffmann erkundigte sich, ob man mit der angedachten „Low-Tech-Ausstattung“ möglicherweise an der falschen Stelle sparen wolle und nannte als Beispiel Rollläden, die von Hand hochgezogen werden müssten.

Es bleibt die Ungewissheit unerwarteter Ereignisse

Bürgermeister Lorenz Wehrle, der die Sitzung erstmals leitete, nannte den Verzicht auf eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, für die 700 000 Euro fällig geworden wären, als Beispiel. Bei Bedarf könnte dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden. Wehrle machte aber auch deutlich, dass sich die Kostenschätzung auf die aktuelle Situation beziehe, in der sich die Preise im Holzbau tendenziell eher entspannen würden. Vor unerwarteten Ereignissen mit Auswirkungen auf de Preise, wie etwa die Covid-Pandemie eines war, sei man aber nicht gefeit.

Der Baubeschluss soll im September 2024 auf der Basis der dann abgeschlossenen Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung vom neu konstituierten Gemeinderat getroffen werden, hieß es abschließend.