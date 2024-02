Zur Tätigkeit von Thielmann gehört zum Beispiel die Mithilfe bei der Organisation des jüngsten Müllsammelprojekts am Rhein sowie die Landschaftspflege am Tüllinger Berg. Die Biotope, die sie mit zu betreuen hat, liegen auf deutschem, französischen und schweizerischem Gebiet. Des Weiteren arbeiten die beiden Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres viel zusammen. So haben sie am Nonnenholz einen Amphibienschutz angebracht, Frösche und Kröten eingesammelt und über die Straße gebracht.