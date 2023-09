Weil am Rhein Ein kleines Dorf, das einiges zu bieten hat

Erinnerung an andere Zeit

Am Stauwehr angekommen, meint er: „Wenn man in Märkt aufwächst, gehört es einfach dazu.“ Hier ließen sich zum Beispiel Wasservögel beobachten. „Es lädt immer wieder ein“, meint Hofmann. Geht man weiter Richtung Yachthafen, kommt man an einem Bunker mit Gedenktafel vorbei – einer von 59 Bunkern des Westwalls allein auf Weiler Gemarkung. Dort aufzuwachsen, sei prägend gewesen, sagt der Ortsvorsteher. Er erinnert sich noch an eine Zeit ohne EU, mit Zöllnern und als Kontrollen normal waren. „Zu erleben, dass das heute nicht mehr so ist, ist toll – nach diesem Irrsinn mit dem Westwall.“ Es berühre ihn immer wieder, in dieser Zeit leben zu dürfen. 1995 wurde der Betriebssteg über das Stauwehr für Radfahrer und Fußgänger geöffnet.