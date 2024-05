Wie wichtig die Arbeit des DRK ist, zeigte sich auch bei dem schweren Unfall am 1. Mai in Kandern, an dem sich 29 Personen teils schwer verletzten. Landrätin Marion Dammann dankte in einem Schreiben den Helfern des Ortsvereins für ihre schnelle Hilfe: „Mit ihren professionellen Handeln haben Sie die Verletzten rasch versorgt. Ihre Bereitschaft in Krisensituationen sofort zu helfen sind von unschätzbarem Wert für die Gemeinschaft. In solchen Momenten wird die wahre Bedeutung von Solidarität und Hilfsbereitschaft erkennbar. Wir sind dankbar solch kompetente und engagierte Partner an unserer Seite zu wissen“, schrieb die Landrätin.

Dass der Ortsverein ein geschätzter Partner ist, bewies auch die Teilnahme von Vertretern der Feuerwehren Weil, Eimeldingen, Fischingen, sowie der Polizei Weil und Autobahnpolizei sowie befreundeter DRK Ortsvereine, der Samariter Verein Riehen und erstmals Gäste aus Frankreich vom Croix Rouge Française à Huningue, Vertreter von CDU und FDP, IG Straßenfasnacht, Kreisgeschäftsführer Markus Lapp und einiger Gemeinderäte.