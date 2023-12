Weil am Rhein: Ein letztes Mal am Dirigentenpult

Mit dem schwungvollen „Belgano Marsch“, einem Arrangement im volkstümlichen Stil eröffnete das Orchester den vielversprechenden Abend, bei der die Freunde der traditionellen Blasmusik voll auf ihre Kosten kamen. Mit der unbeschwerter Fröhlichkeit des Stückes „Merry Music“ erinnerten die Musiker an das ungarische Heimatland ihres Dirigenten. Locker und mit sichtlicher Spielfreude ließ das Orchester mit der stimmungsvollen und fröhlichen Polka „Morgenblüten“ das Leben musikalisch erwachen. Mit der zeitlosen Filmmusik „Moment for Morricone“ entführten die Haltinger Cowgirls und Cowboys, wie sie Moderator Dennis Moser scherzhaft nannte, die Anwesenden in die Atmosphäre des Wilden Westens.

Von den Weinbergen in die weite Welt

Nach den Ehrungen (wir berichten noch) griff das Orchester mit „Grapes of the sun“ oder auf deutsch „Die Trauben der Sonne“ beeindruckend die Weinherstellung am Kaiserstuhl auf. Der Wind bläst über den Weinberg, ehe die ersten Sonnenstrahlen die Rebstöcke golden erstrahlen lassen. Durch die Weinlese wird diese Ruhe jäh beendet. In der Weinpresse werden die Trauben ausgepresst, in großen Tanks wird der Traubenmost vergoren und darf in Fässern ruhen, bis der Wein trink reif ist.

Der Kontrast hätte nicht größer sein können, nach den heimatlichen Klängen präsentierten die Musiker die legendären Welthits von Eric Clapton.

„Lehnen Sie sich zurück und träumen Sie von einer traumhaft schönen Berglandschaft in den USA“ forderte Dominik Büchele die Gäste auf und – er hatte nicht zu viel versprochen. Fanfaren mit einer Melodielinie stellen den Tagesanbruch in den „Red Rock Mountain“ dar. Mit der aufgehenden Sonne steigerte sich die Musik und endete in einem heroischen Finale als Würdigung des einzigartigen Panoramas der US-Ostküste.

Auf Elvis folgt Abba

Mit einem grandiosen Konzertfinale würdigte das Orchester die Lebensleistung von Elvis Presley - „Elvis- The King“. Mit dem unwiderstehliche Elvis-Medley und den Welthits You’re the Devil in Disguise, Can’t Help Falling in Love, Suspicious Minds

oder Jailhouse Rock wurden besondere Momente der Erinnerung wach

Das Publikum war total begeistert, klatschte lang anhaltend und forderte Zugaben, die mit einem Abba-Medley und dem Basler Marsch gerne gewährt wurden.

Wer das Orchester wieder hören möchte, hat bei der Wiedervereinigungsfeier von Ober- und Unterdorf am 15. Dezember dazu Gelegenheit.

Der Musikverein Haltingen spielt und singt am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr wieder Weihnachtslieder vor der evangelischen Kirche. Jeder, der ein Instrument spielen könne, sei dazu ebenfalls herzlich willkommen, informierte Vorsitzender Jürgen Wehrle.