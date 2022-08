Weil am Rhein Ein malender Kosmopolit

Weil am Rhein (ilz). Der mit Weil am Rhein eng verbundene Maler Erwin Bowien rückt in der Kunst-Szene weiter in den Vordergrund. Die Kuratorin und Kunstexpertin Cristina Streckfuss hat nun in einem Beitrag im Kunstmagazin „Art Profil“ weitere Facetten zu Bowiens Leben und Schaffen beleuchtet. Dabei geht sie unter anderem auf Bowiens Rolle als Gründer des sogenannten „Schwarzen Hauses“ in Sohlingen ein, legt aber auch Details zu seinem Einfluss als Lehrer dar. Dieser zeigt sich besonders deutlich im Schaffen von Bettina Heinen-Ayech, die zwar einen ganz eigenen Stil prägte, von Bowien jedoch maßgeblich beeinflusst und gefördert wurde.