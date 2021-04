Weil am Rhein Ein Motor des Geschehens in der Stadt

Zuletzt lebte Pillau in Rosin. Das ist eine kleine Gemeinde unweit von Usedom. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2007 ging er nach Todtmoos, ehe er im Jahr 2011 an die Ostsee zog. Die Hände in den Schoß legen, das war auch im Ruhestand seine Sache nicht. Im Jahr 2015 verriet er im Interview mit unserer Zeitung: „Ich bin wieder aktiv. Ich bin sogar schon gefragt worden, ob ich mich für das Amt des Bürgermeisters bewerben möchte, habe aber abgelehnt. In der Freien Wählergemeinschaft arbeite ich aber voller Elan mit und bringe mich ein.“

Um die Stadt Weil am Rhein, zu der er auch nach seinem Wegzug regen Kontakt hielt, hat sich Pillau zahlreiche Verdienste erworben. So hat er nach der Landesgartenschau im Jahr 1999 maßgeblich die erfolgreiche Stadtmarketingaktion „Stadt der Stühle“ initiiert, die weit über Weil am Rhein hinaus bekannt wurde. Gemeinsam mit dem Mitstreitern wie dem im Jahr 2018 verstorbenen Haltinger Geschäftsmann Hans-Peter Bucher machte er sich für diese Marketingidee stark.