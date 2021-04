Weil am Rhein Ein neuer interkultureller Austausch

Von Weil am Rhein, dem Sitz des Vereins „We support talents!“, und Auggen über Schaffhausen in der Schweiz bis zu den Czech- Open in Olomouc führt die dreiwöchige Reise: Am 10. Juli sollen vier junge Tischtennis-Talente aus Peru in Deutschland landen und dann einen Europa-Trip starten. Für die Umsetzung startet am 3. Mai eine groß angelegte Spendenaktion.