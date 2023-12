Eimeldingen Jahresrückblick: Ein neuer Kindergarten entsteht

Kosten weitgehend im Rahmen

Momentan liegt die Gemeinde auch noch ganz gut im Kostenrahmen. In einem Gewerk wurde mal etwas mehr als der Kostenansatz gezahlt, in einem anderen mal etwas weniger. Lediglich eine Deckungslücke in Höhe von 500 000 Euro gilt es noch zu schließen. Möglicherweise wird zur Vorfinanzierung ein Kredit aufgenommen, gleichzeitig ein Bausparvertrag angespart und das Darlehen in zwölf Jahren durch den Bausparvertrag abgelöst.

100 Kinder finden Platz

Ein besonderes Ereignis für einige der Kindergartenkinder war der Spatenstich am 30. Mai, als sie einem der Bagger ganz nah kommen durften. Dieser fand auf dem Gelände des ehemaligen Spielplatzes neben dem Kindergarten statt, wo der neue entstehen soll. In dem Neubau werden zwei Krippengruppen (Kinder unter drei Jahre) mit zehn bis zwölf Kindern und drei Kindergartengruppen (Kinder über drei Jahre) mit 25 bis 28 Kindern Platz finden. Es ist also Platz für zirka 100 Kinder. Weiterhin ist ein Bewegungsraum geplant und der Kindergarten wird barrierefrei.